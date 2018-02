The time has (almost) come to cast off your winter boots. And, from loafers and oxfords to ballet flats and so-hot-right-now mules, we’ve got a warm-weather shoe for everyone.

1. 2. H&M Sneakers with Embroidery, $35, hm.com 3. Aldo Merane-N Sneakers, $70, aldoshoes.com 4. Michael Michael Kors Mindy Floral Appliqué Leather Sneaker, $188, michaelkors.ca 5. Nike Air Force 1 ’07 Premium Sneaker, $145, nordstrom.com 6. Ted Baker Tancey Palace Gardens Sneakers, $185, tedbaker.com 7. Vans Satin Lux Old Skool Sneaker, $90, vans.ca 8. Joe Fresh Knit Runner, $39, joefresh.com 9. Call it Spring Onigossi Sneakers, $60, callitspring.com 10. 11. Nine West Yamato Mules, $125, ninewest.ca 12. Aldo Adrelassi Mules, $80, aldoshoes.com 13. Stuart Weitzman The Slideon Sandal, $445, stuartweitzman.ca 14. Steve Madden Trace Mule, $92, nordstrom.com 15. Mango Bow Satin Mules, $70, mango.com 16. Asos Glamorous Pointed Mule in Green With Bee Embellishmen, $62, asos.com 17. Spring Shoe Guide Loafers 18. L’Intervalle Surrey Loafers, $158, simons.ca 19. Zara Loafers with Fabric Bow Detail, $50, zara.com 20. Naturalizer Emiline Loafer, $129, naturalizer.ca 21. Mango Patent Loafers, $60, mango.com 22. J.Crew Academy Loafer, $314, jcrew.com 23. Gap Soft Leather Loafer, $75, gapcanada.ca 24. 25. Call It Spring Trivio Heels, $50, callitspring.com 26. Nina Tristen Pointy Toe Pump, $117, nordstrom.com 27. Vagabond Olivia Leather Hee, $140, urbanoutfitters.com 28. Topshop Nett Woven Point Shoes, $103, topshop.com 29. Loft Ankle Tie Wedges, $120, loft.com 30. Sam Edelman Ludlow Slingback Pump, $144, nordstrom.com 31. 32. Bill Blass Sutton Espadrilles, $288, anthropologie.com 33. Soludos Classic Canvas Stripe Espadrille Sandal, $65, urbanoutfitters.com 34. Topshop Taurus Slip On Espadrilles, $42, topshop.com 35. Toms Tangerine Watercolor Floral Print Open Toe Espadrilles, $75, toms.ca 36. Sarto by Franco Sarto Eviana Espadrille Loafer, $117, nordstrom.com 37. Soludos Lemon Platform Smoking Slipper, $95, soludos.com 38. 39. Nine West Vada Oxfords, $165, ninewest.ca 40. Everlane The Modern Oxford, $212, everlane.com 41. Zara Platform Derby Shoes with Bow, $60, zara.com 42. Frye Terri Perforated Oxford, $288, anthropologie.com 43. ASOS Mojito Leather Brogues, $72, asos.com 44. 45. J.Crew Evie Ballet Flats, $124, jcrew.com 46. Sam Edelman Felicia Ballet Flat, $132, samedelman.com 47. Old Navy Printed Pointy-Toe Ballet Flats, $27, oldnavy.ca 48. H&M Ballet Flats, $70, hm.com 49. Banana Republic Almond-Toe Robin Ballet Flat, $110, bananarepublic.ca 50. Ann Taylor Penelope Tweed Bow Flats, $183, anntaylor.com

Watch: How to find shoes for wide feet